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"Мониторили с дронов и тушили в первые сутки". Как Алтайский край сдерживает лесные пожары

"Мониторили с дронов и тушили в первые сутки". Как Алтайский край сдерживает лесные пожары

В Министерстве природных ресурсов и экологии региона рассказали о лесопожарной обстановке в лесах края Это лето запомнилось алтайским лесоводам высокой грозовой активностью и аномальной жарой.

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