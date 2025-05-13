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История древнеримского флота

История древнеримского флота

Вот так, или очень похоже, на протяжении столетий проходили сражения на море… Лоик Берриен. Битва при Акциуме«…сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение — на вечную память, и подле оружий — изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю».

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