История древнеримского флота

Вот так, или очень похоже, на протяжении столетий проходили сражения на море… Лоик Берриен. Битва при Акциуме«…сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение — на вечную память, и подле оружий — изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю».
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