Дмитрий Свищев: «Образец декларации от FIS мы должны получить до конца недели. Не хотим, чтобы спортсмены были вынуждены заполнять документ, который их не устраивает»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что ФЛССР добивается возвращения на международные старты всех атлетов без исключения «Сейчас мы обсуждаем с коллегами из FIS вопрос возвращения максимального количества наших спортсменов.