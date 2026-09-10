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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «Образец декларации от FIS мы должны получить до конца недели. Не хотим, чтобы спортсмены были вынуждены заполнять документ, который их не устраивает»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что ФЛССР добивается возвращения на международные старты всех атлетов без исключения «Сейчас мы обсуждаем с коллегами из FIS вопрос возвращения максимального количества наших спортсменов.

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