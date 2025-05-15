В Олонце решают проблему аварийного детсада

В Олонце активно обсуждают ситуацию с детским садом на Школьной улице. Здание в плохом состоянии — течет крыша, появилась плесень, местами отваливается штукатурка, а в одной из раздевалок даже было замыкание проводки.
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