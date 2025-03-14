Врач рассказала россиянам о симптомах развития мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь является серьезным заболеванием, которое на данный момент считается достаточно распространенным, и, чтобы не допустить осложнений, необходимо знать о его симптомах и уметь их вовремя распознать.
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