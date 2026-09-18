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Ethereum Institutional поддержала инициативу Ethlabs по сокращению времени блока в сети Ethereum

Ethereum Institutional поддержала инициативу Ethlabs по сокращению времени блока в сети Ethereum

Ethereum Institutional выразила поддержку предложению Ethlabs сократить время блока и повысить скорость работы сети Ethereum, чтобы эффективнее конкурировать с другими блокчейнами.

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