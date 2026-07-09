Скончался экс-футболист «Томи» Мурешан

Трагическую новость подтвердили в румынской футбольной федерации. В результате несчастного случая погиб бывший полузащитник сборной Румынии и ФК «Томь» Габриэль Мурешан, сообщает национальная футбольная федерация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии