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Скончался экс-футболист «Томи» Мурешан

Скончался экс-футболист «Томи» Мурешан

Трагическую новость подтвердили в румынской футбольной федерации. В результате несчастного случая погиб бывший полузащитник сборной Румынии и ФК «Томь» Габриэль Мурешан, сообщает национальная футбольная федерация.

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