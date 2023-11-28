Amazon представила мощные ускорители Trainium2 для обучения больших ИИ-моделей, а также Arm-процессоры Graviton4

Рост спроса на генеративный искусственный интеллект, который зачастую обучается и запускается на специализированных ускорителях на графических процессорах (GPU), во всём мире наблюдается дефицит таких ускорителей.
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