Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду

Фото: flectone.ru На протяжении долгих россияне пытаются разобраться кто же все таки виноват в неконтролируемой миграции, которая привела к тому, что нашу страну буквально заполонили выходцы из Средней Азии, зачастую находящиеся в России в качестве нелегалов.
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