Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду

Людмила Фирстова

Елена Свитлик, судя по вашим комментариям на других сайтах, вы РАБОТАЕТЕ НА ЦИПСО И США! Вы не из России, с такой орфографией и незнанием законодательства РФ, вы тут написали на статью УК РФ и на статью КоАП РФ! А от таких как вы не рождаются настоящие патриоты, любящие свою Родину! Так что вам противопоказано размножаться! Сама уйдете с сайта или помочь? Но учтите, если поможем, то можете и с платформы вылететь...