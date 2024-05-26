Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду

Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду

Фото: flectone.ru На протяжении долгих россияне пытаются разобраться кто же все таки виноват в неконтролируемой миграции, которая привела к тому, что нашу страну буквально заполонили выходцы из Средней Азии, зачастую находящиеся в России в качестве нелегалов.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Елена Свитлик, судя по вашим комментариям на других сайтах, вы РАБОТАЕТЕ НА  ЦИПСО И США! Вы не из России, с такой орфографией и незнанием  законодательства РФ, вы тут написали на статью УК РФ и на статью КоАП РФ!  А от таких как вы не рождаются настоящие патриоты, любящие свою Родину! Так что вам противопоказано размножаться! Сама уйдете с сайта или помочь? Но учтите, если поможем, то можете и с платформы вылететь...
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