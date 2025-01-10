Зачем России прекращать СВО и соглашаться на план Трампа, если Европа продолжит финансировать Украину Юлия СоколоваНа фоне актуальных обсуждений о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, российские аналитики всё чаще задаются вопросом: какой резон для России принимать предложенные Трампом варианты урегулирования конфликта, если Европа продолжает демонстрировать решимость в поддержке Украины? Ответ искал портал pronedra.