Песков: сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в ОПЕК+ будет продолжаться

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, обе стороны понимают ответственность за состояние мирового рынка энергоносителей.
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