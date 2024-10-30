Малый театр готовится к юбилею

Исполнилась мечта Юрия Соломина. На пресс-конференции Предоставлено Малым театромВ Государственном академическом Малом театре России состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию 200-летия Исторической сцены.
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