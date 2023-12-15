Раскрыты подробности гибели ребенка из-за новогодней гирлянды на Урале

Маленький ребенок из Красноуфимска погиб от удара током, схватившись за удлинитель. Подробности трагедии раскрыл начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, передает Ura.
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