Цукерберг: Белый дом оказал давление на Facebook

Генеральный директор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) признает, что в 2021 году на него оказывали давление администрация Байдена и Белый дом, требуя «цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии