🛠 На сегодняшний день в Крыму восстанавливают 23 набережные, пострадавшие от «шторма века» «Ряд первоочередных работ будет завершен до конца текущего года.
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🛠 На сегодняшний день в Крыму восстанавливают 23 набережные, пострадавшие от «шторма века» «Ряд первоочередных работ будет завершен до конца текущего года.