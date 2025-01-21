Харатьян вспомнил, как Гайдай отказал Трампу, попросившему сняться в фильме

Президент США Дональд Трамп в начале 90-х просил разрешения у культового советского режиссера Леонида Гайдая сняться в его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
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