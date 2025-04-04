Знаменитый французский торт: невероятно мягкий, пушистый и влажный. Любимый бабушкин рецепт

Французский йогуртовый торт — это один из самых простых и популярных домашних десертов во Франции. Его уникальность заключается в легкости приготовления: рецепт настолько прост, что даже дети во Франции учатся печь его первыми.
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