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Тульские новости

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Знаменитый тульский велосипедист Сергей Копылов отмечает 66-летие

Знаменитый тульский велосипедист Сергей Копылов отмечает 66-летие

Знаменитый тульский спортсмен, велосипедист Сергей Копылов сегодня отмечает свой день рождения. Копылов - четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-80, за свою карьеру он установил множество рекордов.

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