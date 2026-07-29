Знаменитый тульский велосипедист Сергей Копылов отмечает 66-летие

Знаменитый тульский спортсмен, велосипедист Сергей Копылов сегодня отмечает свой день рождения. Копылов - четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады-80, за свою карьеру он установил множество рекордов.
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