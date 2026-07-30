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Шалфей дубравный: описание, фото, характеристики, посадка и уход

Шалфей дубравный: описание, фото, характеристики, посадка и уход

Шалфей дубравный внешне напоминает лаванду, но отличается от нее отличной зимостойкостью. Кроме того, он ценится за продолжительное цветение, неприхотливость и способность привлекать в сад насекомых-опылителей.

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