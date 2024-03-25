Теракт в «Крокусе»: в ООН рассказали о вербовке боевиков разных группировок

В докладе ООН раскрывается, что исламистская группировка, заявившая о зверском нападении в “Крокус Сити Холле”, вербовала боевиков из других террористических группировок, причем упор делался на выходцев из постсоветской Центральной Азии.
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