Лолита Милявская попросила публику перестать травить её за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой

Огромное количество писем от хейтеров ввергло певицу в уныние и депрессию.Артистка Лолита Милявская записала обращение, в котором оправдывает своё участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой желанием развлечься, и поясняет, что пришла туда не на оргию, но "на арт-выставку".