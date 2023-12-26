Лолита Милявская попросила публику перестать травить её за участие в "голой" вечеринке Ивлеевой

Огромное количество писем от хейтеров ввергло певицу в уныние и депрессию.Артистка Лолита Милявская записала обращение, в котором оправдывает своё участие в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой желанием развлечься, и поясняет, что пришла туда не на оргию, но "на арт-выставку".
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