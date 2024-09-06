Русская цивилизация и сельские лимитрофы

Аудрюс

Лет через... 10, если только третьей мировой не случится, пиндосы не смогут "национальных политиков скупать прямо на корню целыми пачками."! Только сегодня пиндосы в день платят проценты по долгам ТРИ МИЛЛИАРДА! В ДЕНЬ! И долг США растёт с арифметической прогрессией... А ведь уже сегодня некоторые страны отказываются производить расчеты в долларах... А это очень сильный удар по экономике США!