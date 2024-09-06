БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 319 подписчиков

Русская цивилизация и сельские лимитрофы

Русская цивилизация и сельские лимитрофы

Как-то раз в самом конце 80-х годов мой отец, Царствие ему Небесное, вдрызг разругался с капитаном судна.

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Комментарии
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Аудрюс
Лет через... 10, если только третьей мировой не случится, пиндосы не смогут &quot;национальных политиков скупать прямо на корню целыми пачками.&quot;! Только сегодня пиндосы в день платят проценты по долгам ТРИ МИЛЛИАРДА! В ДЕНЬ! И долг США растёт с арифметической прогрессией... А ведь уже сегодня некоторые страны отказываются производить расчеты в долларах... А это очень сильный удар по экономике США!
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10 час.
Максим Ширяев
Капитализм это война каждого против всех и неравномерность развития.
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8 час.
Надежда
Русская цивилизация избрана Богом, у нее особая миссия на земле...
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7 час.

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