Мобилизация полумиллиона солдат: украинцы теряют надежду на победу над Россией

Военный Генштаб Украины потребовал мобилизовать около полумиллиона солдат, сообщает DR. Президент Зеленский пока не поддержал эту просьбу, так как для этого необходимо снизить возрастной ценз для отправки на фронт.
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