Российские войска освободили населенный пункт Великомихайловка в Днепропетровской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.
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