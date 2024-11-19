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Визит участников ´Марафона единства´ в ОАО ´Белшина´.

Визит участников ´Марафона единства´ в ОАО ´Белшина´.

15 ноября в ОАО ´Белшина´ приехали участники ´Марафона единства´.В рамках экскурсии блогеры посетили завод массовых шин и завод сверхкрупногабаритных шин, познакомились с процессом производства шин, а также посетили музей, где о жизни предприятия рассказал наш генеральный директор Ковалев А.

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