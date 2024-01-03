Захарова: руководство ОБСЕ молчанием про Белгород добивает организацию

Павел Колядин/ТАСС Отказ руководства ОБСЕ осудить обстрел военными ВСУ Белгорода и подобная "оккупация микрофона" добивает организацию, заявила в беседе с "Известиями" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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