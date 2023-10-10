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Водитель сбил ребенка и скрылся. Его ищут (ВИДЕО)

Водитель сбил ребенка и скрылся. Его ищут (ВИДЕО)

В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает очевидцев аварии, которая произошла на улице Куйбышева. Поворачивая на Гоголя, водитель неизвестного пока автомобиля сбил девятилетнего ребенка, после чего сразу же скрылся.

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