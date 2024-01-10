7 советов, как сберечь шерстяные вещи при стирке, чтобы они не превратились в тряпку

Читать этикетки перед стиркой полезно для хорошего настроения. /Фото: allourworld.info Наступили холода, а значит, пора утепляться и доставать из шкафа любимые шерстяные свитера, стильные шапки и уютные шарфы.
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