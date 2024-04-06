Xiaomi — 14 лет: внушительные скидки на смартфоны и настоящий ­ажиотаж вокруг Xiaomi SU7

6 апреля Xiaomi отмечает день рождения — сегодня компании исполняется 14 лет. К этому событию приурочен очередной фестиваль для фанатов: компания подготовила новинки по сниженной цене, снизила цены на ряд сервисов и устройств.
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