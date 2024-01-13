Выборы на Тайване начались на фоне растущих угроз со стороны КНР

В субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. CNN отмечает, что голосование проходит на фоне растущих угроз Пекина, ранее предупредившего, что будущее острова находится на "перепутье".
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