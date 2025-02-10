Capcom обновила информацию о продажах Resident Evil — игроки купили 15 миллионов копий ремейка Resident Evil 2Resident Evil 7 занимает вторую строчку с результатом в 14,4 миллиона копий — 400 тысяч копий игроки купили за рождественский квартал.
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