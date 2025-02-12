«‎Сбил и уехал»: в Приморье пенсионерка получила тяжелые травмы в ДТП

В Приморском крае сотрудники полиции вычислили виновника ДТП, сбившего пенсионерку. Пожилая женщина попала под колеса машины и получила серьезные травмы, но несмотря на это, автомобилист скрылся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.