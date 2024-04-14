Рейтинг ESRB для Star Wars Outlaws раскрывает подробности о фракциях, репутации и боях и подтверждает акцент на стелсESRB выдала возрастной рейтинг для Star Wars Outlaws на PS5, Xbox Series S|X и ПК, раскрывающий подробности о фракциях, репутации и боях и подтверждающий некоторые мини-игры.