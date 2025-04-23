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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов сделал пас на победный гол в матче с «Нью-Джерси», «Каролина» ведет 2-0 в серии

Дмитрий Орлов набрал 1-е очко в текущем Кубке Стэнли. На 26-й минуте матча 1-го раунда с «Нью-Джерси» (3:1, 2-0) защитник «Каролины» ассистировал в меньшинстве Джордану Мартинуку, забросившему решающую шайбу.

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