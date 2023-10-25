Почему группа «Сектор Газа» так называется?

Творчество советской и российской рок-группы «Сектор Газа» переживает новую волну популярности. Интерес к коллективу возрос на фоне палестино-израильского конфликта из-за созвучности названия группы с палестинским сектором Газа.
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