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Почему группа «Сектор Газа» так называется?

Почему группа «Сектор Газа» так называется?

Творчество советской и российской рок-группы «Сектор Газа» переживает новую волну популярности. Интерес к коллективу возрос на фоне палестино-израильского конфликта из-за созвучности названия группы с палестинским сектором Газа.

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