Американские СМИ продолжают обсуждать вылазку украинского отряда в Белгородскую область. Прослеживается если не радикальное недовольство такими действиями украинской стороны, то нацеленность на критику киевского режима, санкционировавшего атаку или, как пишут некоторые издания, не предотвратившего её.