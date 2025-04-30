Почему фото «до и после» тренировок разделили мнения: мужчины в восторге от «после», а женщины предпочли «до»

Фитнес-преображение британского блогера Олли Мерса вызвало жаркие споры в соцсетях. Пока одни восхищаются его новым «прокачанным» телом, другие признаются: в «до»-версии он выглядел куда привлекательнее, притом к такому выводу приходят в основном женщины.