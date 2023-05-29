Жители Твери сталкиваются с мошенниками, совершая покупки в интернете

29-летняя жительница Твери стала жертвой мошенников, когда хотела купить велосипед. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, на популярном интернет-сайте заявительница нашла объявление о продаже велосипеда и связалась с владельцем.
29-летняя жительница Твери стала жертвой мошенников, когда хотела купить велосипед. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, на популярном интернет-сайте заявительница нашла объявление о продаже велосипеда и связалась с владельцем.
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