Теннисист Синнер не смог сдержать смех в начале речи перед президентом Италии

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2024 года Янник Синнер попал в забавную ситуацию на торжественной встрече сборной Италии по теннису с президентом Серджо Маттареллой в честь победы команды на Кубке Дэвиса.
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