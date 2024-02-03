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Теннисист Синнер не смог сдержать смех в начале речи перед президентом Италии

Теннисист Синнер не смог сдержать смех в начале речи перед президентом Италии

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2024 года Янник Синнер попал в забавную ситуацию на торжественной встрече сборной Италии по теннису с президентом Серджо Маттареллой в честь победы команды на Кубке Дэвиса.

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