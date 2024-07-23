Следователи показали фото с места крушения вертолёта Robinson в Якутии

Воздушное судно пропало несколько дней назад. Все, кто были на борту – погибли.Следователи Восточного МСУТ СК России опубликовали кадры с места падения вертолёта Robinson R44II, который в пятницу, 19 июля, потерпел крушение в Алданском районе Республики Саха (Якутия).