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Царьград

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Следователи показали фото с места крушения вертолёта Robinson в Якутии

Следователи показали фото с места крушения вертолёта Robinson в Якутии

Воздушное судно пропало несколько дней назад. Все, кто были на борту – погибли.Следователи Восточного МСУТ СК России опубликовали кадры с места падения вертолёта Robinson R44II, который в пятницу, 19 июля, потерпел крушение в Алданском районе Республики Саха (Якутия).

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