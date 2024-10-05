У премьера Таджикистана, судя по всему, истерика из-за действий России в миграционном законодательстве

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ю
Юрий
Что за бред - премьеру не нужны граждане своей страны. Он не еб..нулся?
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5 час.
Е Ва
и на основании этого ввести визовый режим с этими странами, в которых так &quot;любят&quot; русских, что лезут к ним жить вместо них
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3 час.
Лебедев Андрей Юрьевич
Мочить чурбанов независимо от паспорта.
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47 мин.

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