У премьера Таджикистана, судя по всему, истерика из-за действий России в миграционном законодательстве

"Ситуация дикая": Мигранты получили паспорта России и показали истинное лицо. Вмешался Бастрыкин Коллаж Царьграда Многие мигранты получили паспорта России и после показали своё истинное лицо, заявил Сергей Обухов: "Ситуация дикая".
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