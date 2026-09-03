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Царьград

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Ситуация с бензином в Москве 3 сентября 2026 года: лимиты, стоимость топлива и новые стандарты

Ситуация с бензином в Москве 3 сентября 2026 года: лимиты, стоимость топлива и новые стандарты

В Москве 3 сентября ситуация на топливном рынке стабилизируется.По состоянию на 3 сентября 2026 года розничный рынок моторного топлива в столичном регионе вошел в фазу относительного равновесия.

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