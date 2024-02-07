Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Да уж... Предложение принимать его на случку по режиму 2 раза в месяц. Да ещё и попрекнул роллами . В шею выгнать и забыть.

Татьяна Кибишева

Так устроена природа. Для мужчин продолжение рода на первом месте поэтому для них секс первичен и привычен как прием пищи, без всякой идеализации, а т.н. прелюдия, и все, что располагает женщину к продолжению рода - вторично. Для женщин очень важно все, что располагает к продолжению рода (окружающая обстановка, тепло, внимание, нежность, забота, уверенность в защищённости и т.д.) первично, а сам секс - вторичен. С этим нужно или мириться, или стараться объяснять, или стараться понимать.