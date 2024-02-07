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Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Один молодой мужчина, скажем, Кирилл, влюбился в хорошенькую девушку Олесю. Он ожидал, что красавица сразу отвергнет его, не дав даже шанса.

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Комментарии
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Люся Люся
Да уж... Предложение принимать его на случку по режиму 2 раза в месяц. Да ещё и попрекнул роллами . В шею выгнать и забыть.
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3 час.
Люся Люся
Из всех перечисленных случаев напрашивается вывод : все мужики козлы. Почти все. Мириться с такими - себя не уважать.
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3 час.
Татьяна Кибишева
Так устроена природа. Для мужчин продолжение рода на первом месте поэтому для них секс первичен и привычен как прием пищи, без всякой идеализации, а т.н. прелюдия, и все, что располагает женщину к продолжению рода - вторично. Для женщин очень важно все, что располагает к продолжению рода (окружающая обстановка, тепло, внимание, нежность, забота, уверенность в защищённости и т.д.) первично, а сам секс - вторичен. С этим нужно или мириться, или стараться объяснять, или стараться понимать.
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1 час.

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