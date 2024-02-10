Южноуральцев предупредили: на региональной трассе парализовано движение

Рассказываем, в каком районе Челябинской области не проехать 10 февраля.Сотрудники ГИБДД выпустили экстренное оповещение: из-за неблагоприятных погодных условий сильно затруднено движение в Ашинском районе Челябинской области.
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