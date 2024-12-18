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JCO: диета с омегой-3 и рыбьим жиром замедлит развитие рака простаты

JCO: диета с омегой-3 и рыбьим жиром замедлит развитие рака простаты

Исследователи из Комплексного онкологического центра UCLA Health Jonsson выяснили, что диета с низким содержанием омега-6 и высоким содержанием омега-3 жирных кислот вместе с рыбьим жиром может замедлить развитие рака предстательной железы на начальной стадии.

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