Почти 600 украинских БПЛА уничтожены ночью над регионами России

Около 600 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены ночью над российскими регионами и морской акваторией.
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