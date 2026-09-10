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Авторадио

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Сегодня начался прием заявок о голосовании на дому

Сегодня стартовал прием заявок о голосовании на дому в единый день голосования. Оставить свое заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг, а также лично либо через кого-то в участковой избирательной комиссии по месту жительства.

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