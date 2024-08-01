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Депутат Госдумы Буцкая: В России на 100 браков приходится 103 развода

Депутат Госдумы Буцкая: В России на 100 браков приходится 103 развода

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что количество разводов в стране превысило число браков на 3%.

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