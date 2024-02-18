Можно ли критиковать власть в России? Нам кажется, что это будет только лучше для страны

Приветствуем друзья! Мы хотим затронуть тему, которая волнует многих: можно ли критиковать власть в России? Мы считаем, что не только можно, но и нужно! Критика, основанная на фактах и здравом смысле, помогает власти увидеть проблемы, о которых она может не знать, и, как следствие, сделать Россию и жизнь её граждан лучше.