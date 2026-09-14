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Пронедра

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Четыре греха угрожают духовными последствиями, считает Головин

Четыре греха угрожают духовными последствиями, считает Головин

Священник Владимир Головин предложил сократить список смертных грехов до четырех. Узнайте, какие поступки, по мнению клирика, лишают человека Святого Духа и почему он опирается на Ветхий Завет.

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